Oroscopo Toro del 9 febbraio 2018

Oroscopo del 9 febbraio 2018 per i nati sotto il segno del Toro:

Non siete al top e perché siete realisti, sapete che nei prossimi mesi vi attendono dei cambiamenti che forse non desiderate e che sentite non prenderete bene… Sappiate che Saturno in Capricorno vi rende più forti e resistenti a eventuali difficoltà. Seconda decade: siete sul punto di sviluppare un bel progetto o integrarvi in un gruppo o una società.

