Oroscopo Toro del 9 luglio 2019. Caterina Galloni: essere sinceri...

Oroscopo del 9 luglio 2019 per i nati sotto il segno del Toro (22 aprile-20 maggio): essere sinceri…

Non è il momento di camuffare le vostre ragioni solo perché temete di offendere qualcuno. La cosa migliore è l’onestà perché qualsiasi altro atteggiamento potrebbe lasciare spazio a equivoci e malintesi. Con la chiarezza sarete rispettati anche se agli altri questo tipo di Toro non piace. E’ anche il periodo giusto per riconoscere i limiti delle votre energie e di tempo riguardo a progetto iniziato circa sei mesi fa. Puntate a ridimensionare, a eliminare anziché intraprendere di più.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com

Il Toro nel 2019

“IO prima degli altri”: le energie planetarie del 2019 vi spingeranno a pensare a voi stessi, eliminare un po’ di responsabilità ed essere un po’ più egoisti. Tre aspetti tra Giove e Nettuno che si ripetono a gennaio, giugno e settembre mettono in evidenza situazioni in cui avete dato a piene mani ma il vostro tempo né le risorse che avete impegnato, sono stati apprezzati o ricambiati e potrebbe anche trattarsi di familiari che si approfittano della vostra disponibilità. Per cui avrete ragione a mettere al primo posto i vostri interessi ma ciò non toglie che dovrete affrontare i problemi che inevitabilmente si creeranno.

Per fortuna, quando Urano entrerà nel vostro segno – primi giorni di marzo – saranno proprio queste difficoltà a permettere di imboccare un nuovo percorso, a reinventarvi. L’attenzione sarà totalmente concentrata sul lavoro e per ottenere la riuscita darete il meglio di voi stessi E l’inverno sarà la vostra stagione: Giove entra in Capricorno ai primi di dicembre, ed è prevista una fase di espansione: vi sentirete liberi di viaggiare, conoscere, evolvere nel modo che avreste sempre voluto. Un bel trigono Giove-Urano a metà dicembre sarà la vostra occasione per entusiasmanti opportunità, non ultimo sentirvi finalmente liberi, avere nuove prospettive di vita. A patto che siate disposti al cambiamento: è noto quanto li detestiate…

Amore: il 2019, se siete soli, è l’anno giusto per voltare pagina e in particolare in autunno, l’amore con la A maiuscola potrebbe entrare nella vostra vita; in coppia avrete voglia di dare nuovo slancio al rapporto e sarete pronti a uscite e viaggetti romantici. Chi ha da poco chiuso una relazione, un nuovo incontro scombussolerà, in positivo, i vostri programmi da neo-single e cederete ai sentimenti.

Lavoro: è un anno ottimo per acquisire nuove conoscenze ma non solo, avrete l’occasione di vivere belle sfide e dire un bel “sì” al cambiamento poiché sarà in ogni caso soltanto positivo! Arriveranno opportunità a pioggia ma otterrete i meritati frutti solo grazie al vostro impegno costante, coraggio, energie. Per evitare lo stress, evitare di sentirvi sotto pressione, dovrete fare una selezione e puntare a quei progetti che garantiscono soddisfazione.

Denaro: su questo fronte non avrete problemi, come sempre gestirete al meglio le finanze e alcuni Toro faranno inoltre dei buoni investimenti. Non solo: cercherete di ottenere un aumento di stipendio, ottenendolo, o nuove strade per aumentare le entrate.

Salute: nulla da segnalare ma come detto sopra in alcuni momenti lo stress sarà in agguato e non sempre riuscirete a mantenere i nervi calmi.