Oroscopo Toro del 9 maggio 2018

Oroscopo del 9 maggio 2018 per i nati sotto il segno del Toro:

bisogno di fare del bene…

Un amico o un familiare potrebbero aver bisogno di voi, dei vostri consigli: non eludete la richiesta poiché in questo momento avete bisogno di fare del bene. Avete una qualità fondamentale: siete pragmatici e i vostri consigli sono sempre all’insegna del buon senso. Inoltre, quando decidete che qualcuno ha bisogno di attenzioni, elargite un tesoro di gentilezze, vi mettete totalmente al suo servizio. Un atteggiamento formidabile per chi vi circonda…

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com