Oroscopo Toro del 9 marzo 2018

Oroscopo del 9 marzo 2018 per i nati sotto il segno del Toro:

una buona azione…

Spesso concentrati in mille pensieri, oggi vi distaccherete e, per vivere il momento presente, butterete alle spalle tutto ciò che v’inquieta. Forse perché dovrete concentrarvi su una buona azione, dare una mano a qualcuno, in alcuni casi prendervi cura di una persona… Solo i nati nella prima decade potrebbero non essere perfettamente in forma, ad esempio avere mal di testa.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagallon[email protected]