Oroscopo Toro domani 11 marzo 2021: umore, amore, l’oroscopo per il Toro di domani

Oroscopo del 11 marzo 2021 Toro (22 aprile-20 maggio): la vostra percezione dei fatti è distorta



Oroscopo Toro 11 marzo: umore

Potreste essere eccessivamente sensibili e se una persona dovesse fare un’osservazione la prenderete nel verso sbagliato. Non è nel vostro stile ma con lo zampino di Nettuno tutto in questi giorni vi sembra sopra le righe, la vostra percezione dei fatti è un po’ distorta. Non prendete tutto sul personale e ricordate che ci sono cose più importanti.

Tenete presente che eventuali discussioni accese potrebbero essere scatenate da semplici malintesi. E in ogni caso non è la giornata giusta per prendere decisioni radicali. Esaminate con attenzione tutte le opzioni e, possibilmente, chiedete consiglio.

Oroscopo 11 marzo Toro: amore

In coppia: i pianeti vi mettono sotto pressione e le conversazioni potrebbero accendere delle tensioni.

Soli: avete bisogno di tranquillità, è possibile una messa a punto negli affari di cuore.