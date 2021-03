Oroscopo Toro domani 14 marzo 2021: umore, amore, l’oroscopo per il Toro di domani

Oroscopo del 14 marzo 2021 Toro (22 aprile-20 maggio): bisogno di pace e serenità



Oroscopo Toro 14 marzo: umore

Con la Luna in Ariete cercate di trovare il modo per stare un po’ in pace, godere di tranquillità Avete bisogno di serenità, di trascorrere del tempo per conto vostro, così da ricaricare le batterie. Mettete al primo posto i vostri bisogni. E’ pur vero che potrebbero esserci delle difficoltà a combinare l’esigenza di riposo con le responsabilità riguardanti la vita privata o il lavoro.

Trovare un equilibrio non sarà facile, quanto meno finché non stabilirete le vere priorità. Non è escluso, infine che potreste avercela con una persona cara ma in seguito capire che l’avete giudicata in modo errato.

Oroscopo 14 marzo Toro: amore

In coppia: potreste voler parlare di alcuni argomenti, dire la vostra verità. Fatelo oggi poiché in seguito potrebbero riemergere le emozioni represse.

Soli: tendenza a mettere tutto in discussione ma oggi una persona vi sorprenderà positivamente, vi affascinerà.