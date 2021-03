Oroscopo Toro domani 17 marzo 2021: umore, amore, l’oroscopo per il Toro di domani

Oroscopo della settimana dal 30 gennaio al 5 febbraio per Toro, Vergine, Capricorno

Oroscopo del 17 marzo 2021 Toro (22 aprile-20 maggio): impegnare le energie con saggezza



Oroscopo Toro 17 marzo: umore

La dissonanza tra la Luna nel vostro segno con Saturno vi spinge a reprimere le emozioni, a non far trasparire nulla di ciò che provate. Per oggi concentratevi su voi stessi, evitate che le esigenze di lavoro prevalgano su quelle personali. Rischiate di mettervi sotto pressione, fare troppo ma dovreste pensare anche al benessere psicofisico. Rallentate e prendete la vita a un ritmo più facile.

Lavorate in modo più intelligente anziché più duro, impegnate le energie con saggezza e trovate dei modi per ottimizzarla. Se una questione vi infastidisce mentalmente, un po’ di attività fisica allontanerà lo stress.

Oroscopo 17 marzo Toro: amore

In coppia: con il partner c’è intesa perfetta e dedicate tante piccole attenzioni che ricambierà con amore.

Soli: se nel mirino avete una persona, è la giornata giusta per mandare segnali più consistenti.