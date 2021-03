Oroscopo Toro domani 18 marzo 2021: l’oroscopo per il Toro di domani umore, amore

Oroscopo della settimana dal 30 gennaio al 5 febbraio per Toro, Vergine, Capricorno

Oroscopo del 18 marzo 2021 Toro (22 aprile-20 maggio): possessivi con le persone care



Oroscopo Toro 18 marzo: umore

L’armonia tra Marte e Saturno potrebbe placare l’agitazione, la preoccupazione riguardo alla situazione finanziaria che il questo momento non è esattamente florida. Soprattutto per chi ha un’attività commerciale e a causa delle restrizioni apre a singhiozzo da mesi.

Aggiungiamo che anche gli altri lavoratori sono scontenti: forse aspettate del denaro e dovrete lottare per ottenerlo. Ma ce la farete. Su un altro piano: l’aspetto tra Venere-Plutone, con le persone care vi rende possessivi e stare col fiato sul collo può diventare un problema per voi e per loro.

Oroscopo 18 marzo Toro: amore

In coppia: serata sensuale, romantica e con il partner condividerete splendide emozioni.

Soli: in attesa di trovare l’amore fantasticate; un’amicizia un po’ ambigua per oggi vi basterà.