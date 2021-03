Oroscopo Toro domani 4 marzo 2021: umore, amore, l’oroscopo per il Toro di domani

Oroscopo del 4 marzo 2021 Toro (22 aprile-20 maggio): garantirvi un maggiore comfort



Oroscopo Toro 4 marzo: umore

Marte esce dal vostro segno – periodo in cui vi ha creato non poche tensioni – ed entra in Gemelli fino al 23 aprile. Vi sentirete sollevati da un peso! Nel corso del transito il pianeta rosso vi spingerà a essere più determinati, soprattutto se si tratterà di reclamare qualcosa, ad esempio una somma che vi devono e non è stata versata.

A voi non piace reclamare ma lo farete: vi innervosirete ma manterrete il controllo per non sembrare eccessivamente aggressivi. Più in generale, è un periodo in cui concentrarvi su ciò che vi fa sentire sicuri e sul modo per guadagnare di più, garantirvi più comfort.

Oroscopo 4 marzo Toro: amore

In coppia: piccoli momenti romantici aggiungono una intessa complicità. E’ una parentesi magica!

Soli: l’arrivo di una nuova storia è concreto, un incontro potrebbe scatenare forti emozioni.