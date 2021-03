Oroscopo Toro domani 7 marzo 2021: umore, amore, l’oroscopo per il Toro di domani

Oroscopo della settimana dal 30 gennaio al 5 febbraio per Toro, Vergine, Capricorno

Oroscopo del 7 marzo 2021 Toro (22 aprile-20 maggio): condividere le belle emozioni con le persone care



Oroscopo Toro 7 marzo: umore

E’ una domenica piacevole: la Luna in Capricorno è in buon aspetto con Venere e vi rilasserete, con gli amici oppure con una passeggiata nella natura. D’altra parte, avete voglia di provare un po’ di entusiasmo, di un cambio di ritmo e avrete dunque la possibilità di uscire dalla zona di comfort – restrizioni permettendo – e di trovarvi in buona compagnia.

Condividete le belle emozioni con le persone care, meritano il vostro affetto. Su un altro piano: potreste avere un’idea brillante e non dovrete ignorarla, anche se vi sembra quasi irrealizzabile. Avete la pazienza e la resistenza per farlo.

Oroscopo 7 marzo Toro: amore

In coppia: con il partner vivrete momenti magici. In ogni caso evitate di toccare l’argomento denaro.

Soli: è una domenica in cui senza che ve ne rendiate conto, potreste riuscire a conquistare il cuore di una persona.