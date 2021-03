Oroscopo Toro domani 9 marzo 2021: umore, amore, l’oroscopo per il Toro di domani

Oroscopo del 9 marzo 2021 Toro (22 aprile-20 maggio): scegliere con cura le parole



Oroscopo Toro 9 marzo: umore

Più determinati del solito, responsabilità e impegni di lavoro sono al centro della vostra attenzione. Con la congiunzione Luna-Saturno in Acquario potreste sentire il forte bisogno di gestire una situazione o impegnare più energie nelle priorità di tipo pratico.

L’intraprendenza è d’aiuto a far progredire i vostri obbiettivi. In ogni caso, lavoro o famiglia, scegliete con cura le parole, nonché gli argomenti di conversazione. Potreste non rendervi conto dell’impatto di ciò che direte o proporrete finché non vi renderete conto della reazione, non sempre positiva, di chi avete di fronte.

Oroscopo 9 marzo Toro: amore

In coppia: i vostri sbalzi d’umore potrebbero scatenare delle incomprensioni con il partner.

Soli: con chi vi corteggia potreste essere freddi, distaccati. Per oggi, mettete da parte gli affari di cuore.