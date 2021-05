Oroscopo 2 maggio 2021 Toro (22 aprile-20 maggio): creare un’atmosfera distesa



Oroscopo Toro umore

E’ un momento in cui nella vostra vita ci sono ormai delle trasformazioni, sono inevitabili. Relax, dunque, e organizzate la giornata seguendo l’ispirazione del momento, creando un’atmosfera distesa con chi vi circonda. Ritagliate una piacevole pausa dalle attuali pressioni.

Tanto più che amici e familiari adorano il vostro buon senso, l’umorismo, le battute e la leggerezza. Avete belle energie per vivere in pace e armonia. Ma non solo, nonostante siate attratti dagli acquisti, oggi potreste avere buone idee su come gestire le finanze.

Oroscopo toro amore

In coppia: sulla relazione non ci sono sono nuvole. Forse è un po’ troppo tranquilla ma ciò garantisce la pace del cuore.

Soli: grazie a messaggi, a conversazioni con nuovi contatti, potreste conoscere il/la futuro partner!

Oroscopo 2 maggio Vergine 2021 (24 agosto-23 settembre): sfruttare le opportunità

Oroscopo vergine umore

La Luna in Capricorno parla dell’opportunità di raggiungere i vostri obbiettivi personali o di lavoro. Vanno acchiappate al volo per cui dite no alla pigrizia e non esitate. Parlatene se lo ritenete giusto con le persone care perché ogni conversazione sarà costruttiva.

Più in generale non chiudetevi a riccio ma uscite di casa, divertitevi e ampliate gli orizzonti. Ciò vi permetterà di mantenere il dinamismo, il buonumore, una bella forma fisica e sviluppare nuove idee per il futuro.

Oroscopo vergine amore

In coppia: i sentimenti sono più profondi, più maturi: l’amore vi esalta e potrete parlare di progetti a due.

Soli: la giornata è favorevole agli incontri romantici e potreste incontrare la persona dei vostri sogni!

Oroscopo 2 maggio 2021 Capricorno (22 dicembre-20 gennaio): ai blocchi di partenza

Oroscopo capricorno umore

La Luna nel vostro segno, nonostante accentui le emozioni, non intaccherà il vostro buonumore e i dubbi non saranno di casa. Non esitate a lanciarvi in qualche nuova azione. La sicurezza c’è tutta e potete dare il meglio di voi stessi, eccellere nella comunicazione.

Le ambizioni di lavoro sono favorite, è il momento di posizionarvi sui blocchi di partenza: già domani il boss avrà un giudizio più che positivo per quanto state svolgendo. Volendo potete esaminare con calma e in modo realistico alcuni aspetti della vostra vita.

Oroscopo capricorno amore

In coppia: grande desiderio di stabilità e che la relazione viva eternamente di totale amore e passione.

Soli: giornata in cui potreste aver voglia solo di divertirvi oppure di incontrare l’anima gemella!

