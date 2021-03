Oroscopo Toro, Vergine, Capricorno 25 marzo 2021, Segni di Terra e tutti i segni: oroscopo 25 marzo per tutti i segni

Oroscopo 25 marzo 2021 Toro (22 aprile-20 maggio): circola un po’ di stress



Oroscopo Toro umore

La Luna in Leone sosta nel vostro settore della casa, della famiglia: per oggi concedetevi di prendere un po’ le distanze dalle ambizioni, dalle tensioni e dalla pressione. Attraverso attività che vi daranno tranquillità e comfort, ricaricherete le batterie.

E’ una giornata, l’avrete capito, in cui potrebbe circolare un po’ di stress, la dissonanza Luna-Urano (quest’ultimo nel vostro segno) potrebbe giocarvi qualche scherzetto. Nel lavoro, è bene mostrare un certo distacco e non reagire a qualsiasi provocazione. No ai colpi di testa.

Oroscopo toro amore

In coppia: evitate di essere troppo esigenti, avere aspettative alte nei confronti della dolce metà.

Soli: accantonate, per oggi, l’idea di fare incontri. Leggete un bel libro o guardate una serie tv.

Oroscopo 25 marzo Vergine 2021 (24 agosto-23 settembre): mettere dei limiti

Oroscopo vergine umore

Non è una settimana tranquilla. Nel lavoro, potrebbero esserci dei momenti difficili, potreste essere infastiditi, insoddisfatti o contrariati. Il boss o un socio farà discorsi a cui non ribatterete per timore nei suoi confronti o perché la vostra posizione lavorativa rischia di essere minacciata.

Tuttavia, non dovete accettare tutto, dovete mettere dei limiti a chi non vi rispetta e una soluzione potrebbe essere quella di chiudere la conversazione senza dare la sensazione di essere toccati dalle parole (anche se è il contrario). Sul posto di lavoro, non c’è posto per la sensibilità. Una volta tornati a casa, potrete sfogarvi con un amico.

Oroscopo vergine amore

In coppia: circola gelosia e, forse, per un malinteso. Cercate di ritrovare sicurezza in voi stessi.

Soli: attrazione per una persona che potrebbe essere già impegnata. Ma il gioco potrebbe valere la candela…

Oroscopo 25 marzo 2021 Capricorno (22 dicembre-20 gennaio): alcune scelte di vita

Oroscopo capricorno umore

Al momento siete dell’umore giusto per fare alcune scelte di vita che riflettono un crescente desiderio di sentirvi in forma, liberarvi da certi limiti. La chiave per fare dei progressi può essere individuare quelle abitudini che non contribuiscono al vostro benessere e decidere di mollarle.

Con Marte che al riguardo vi spinge a un atteggiamento proattivo, potresti essere pronti a dare il via ma è fondamentale la costanza. Nel lavoro, è il momento di imporvi, mostrare a tutti le vostre capacità e competenze.

Oroscopo capricorno amore

In coppia: più che mai disponibili, pronti a smuovere le montagne per rendere felice la persona amata.

Soli: è una giornata molto romantica, in vista una conquista che vi riempirà il cuore di gioia.

