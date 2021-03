Oroscopo Toro, Vergine, Capricorno e tutti i segni del 26 marzo 2021: oroscopo 26 marzo per tutti i segni

Oroscopo della settimana dal 30 gennaio al 5 febbraio per Toro, Vergine, Capricorno

Oroscopo 26 marzo 2021 Toro (22 aprile-20 maggio): no all’impazienza



Oroscopo Toro umore

Il modo in cui gestite le vostre risorse, denaro compreso, l’abilità e il talento, oggi vi consente di affinare e chiarire il vostro percorso nonché gli obbiettivi. Vi sentirete più sicuri e intraprenderete con determinazione. Occhio tuttavia alla tendenza a voler dimostrare a tutti i costi qualcosa o ricevere delle risposte nei tempi che volete voi: raggiungere un equilibrio può essere faticoso ma ne varrà la pena, vi metterete soprattutto al riparo dallo stress.

E ciò vale anche se in corso avete una negoziazione per un acquisto o una vendita.

Oroscopo toro amore

In coppia: a voi sembra che tutto vada bene ma il partner potrebbe avvertire la mancanza di un po’ di fantasia, di movimento.

Soli: potreste desiderare di stare per conto vostro eppure Cupido potrebbe riservarvi una sorpresa.

Oroscopo 26 marzo Vergine 2021 (24 agosto-23 settembre): pesare le parole

Oroscopo vergine umore

La Luna sosta nel vostro segno e accentua le emozioni, scatena impazienza, permalosità e nervosismo. Potreste essere arrabbiati poiché qualcuno sembra mettervi con le spalle al muro, spingervi in un angolo e sentirvi come pugili suonati.

Non lo sopporterete, oggi in modo particolare, e potreste fare o dire cose che nemmeno pensate. Per cui, i pianeti vi invitano alla prudenza. Parlate solo dopo aver riflettuto e analizzato attentamente le parole. E voi solitamente sapete farlo molto bene.

Oroscopo vergine amore

In coppia: siete di malumore, insoddisfatti e un nulla vi fa scattare. Attenzione, il partner non chiuderà un occhio.

Soli: per oggi meglio evitare incontri, rischiate di esporvi a qualche delusione d’amore.

Oroscopo 26 marzo 2021 Capricorno (22 dicembre-20 gennaio): abbattere le barriere

Oroscopo capricorno umore

In questo momento siete preoccupati per la sicurezza, la stabilità finanziaria ma oggi non avete scelta: se avete discusso con un familiare dovete abbattere eventuali barriere e dire con dolcezza che qualunque cosa sia accaduta ormai è acqua passata.

La congiunzione Sole-Venere in Ariete che sosta nel vostro settore della casa e della famiglia, indica che è la giornata ideale per appianare le tensioni e trovare un compromesso. Tuttavia se volete che davvero funzioni, nei confronti della persona dovrete probabilmente – ed è fortemente consigliabile – cambiare atteggiamento.

Oroscopo capricorno amore

In coppia: la sincerità reciproca, il fatto di poter contare l’uno sull’altra, rinsaldano la vostra relazione.

Soli: molto esigenti e dunque è un po’ difficile incontrare l’anima gemella. Eppure un incontro imprevisto vi farà abbassare le aspettative.

Per gli altri segni guardate qui:

ARIETE: sfruttare il talento

GEMELLI: contare sugli amici

CANCRO: verso nuove esperienze

LEONE: riorganizzare il budget

BILANCIA: dietro le quinte

SCORPIONE: chiedere una mano

SAGITTARIO: tensioni con il boss

ACQUARIO: no alle decisioni impulsive

PESCI: un collega vi stressa