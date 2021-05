Oroscopo Toro, Vergine, Capricorno, previsioni 1 maggio 2021: oroscopo 1 maggio tutti i segni

Oroscopo 1 maggio 2021 Toro (22 aprile-20 maggio): aiutare chi vi circonda



Oroscopo Toro umore

Con il buon aspetto Venere-Nettuno potreste desiderare qualcosa ma vi sarà difficile esprimerlo a parole. Tenete presente che il più piccolo dei doni dato agli altri, come un sorriso o un incoraggiamento, tornerà indietro in modi che non vi sareste mai aspettati.

Se per qualche motivo provate un po’ d’insoddisfazione, tendere la mano per aiutare una persona vi farà sentire molto contenti e gratificati. A parte questo, è una bella giornata e avete tante energie!

Oroscopo toro amore

In coppia: voglia di stare tranquilli accanto al partner, vivere momenti intimi ma il partner potrebbe avere idee diverse dalle vostre.

Soli: chi vi corteggia online avrebbe piacere di conoscervi di persona ma voi esitate, preferirete approfondire la conoscenza.

Oroscopo 1 maggio Vergine 2021 (24 agosto-23 settembre): fare ciò che vi regala gioia

Oroscopo vergine umore

Meritate una giornata leggera: lasciatevi andare e fate ciò che vi regala gioia. Con la Luna in Capricorno siete dell’umore giusto per appagare i cinque sensi, è il sabato ideale per lanciarvi nell’avventura. Al contrario di altri segni vi sentite in forma, vi piace l’immagine che rimanda lo specchio.

E non è un fatto che accade sempre: a volte siete molto critici nei confronti di voi stessi. Ma i passaggi attuali al vostro segno chiedono di imparare ad apprezzarvi. E di conseguenza anche gli altri – amici, familiari, colleghi, clienti – avranno di voi una migliore immagine.

Oroscopo vergine amore

In coppia: la minima difficoltà nella relazione sarà fonte di turbamento anche se saggiamente non mostrerete nulla.

Soli: è una giornata in cui farete una drastica selezione tra i contatti che ritenete superficiali e inutili.

Oroscopo 1 maggio 2021 Capricorno (22 dicembre-20 gennaio): non ascoltate i consigli inutili

Oroscopo capricorno umore

A volte i consigli che riceviamo possono essere più che inutili, e questa è la situazione in cui potreste trovarvi in questo fine settimana. È probabile che seguire il vostro ragionamento produca risultati e solide soluzioni, al contrario delle idee di altre persone che potrebbero essere del tutto fuori luogo.

A parte questo, con la Luna nel vostro segno potreste essere un po’ nervosi: in questo fate una lunga passeggiata camminando veloci. Vi sentirete meno agitati.

Oroscopo capricorno amore

In coppia: grande complicità, per oggi non farete progetti ma vivrete magici momenti di passione.

Soli: con una persona, dopo tante conversazioni e messaggi, passerete dalle parole ai fatti!

