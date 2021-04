Oroscopo Toro, Vergine, Capricorno, previsioni 29 aprile 2021: oroscopo 29 aprile tutti i segni

Oroscopo 29 aprile 2021 Toro (22 aprile-20 maggio): risvegliare il vostro entusiasmo



Oroscopo Toro umore

Nella vita sociale o nel lavoro potreste voler legare con una persona ma sembra che non se ne accorga oppure avere una reazione diversa da quella da voi immaginata. Potreste aver parlato anzitempo oppure in modo poco diplomatico.

Lasciate decantare la situazione e poi tornerete alla carica. Allo stesso tempo, con le odierne vibrazioni astrali avrete voglia di approfondire i vostri interessi. Non importa cosa pensano gli altri, è ciò che vi fa sentire bene, risveglia il vostro entusiasmo.

Oroscopo toro amore

In coppia: giornata piacevole, nulla turberà l’intesa con il partner. E proporrete dei progetti a due.

Soli: uscite, stringete nuove conoscenze. Più moltiplicherete gli incontri e più avrete possibilità di conquistare.

.

Oroscopo 29 aprile Vergine 2021 (24 agosto-23 settembre): la sensazione che tutto sia urgente

Oroscopo vergine umore

Con i transiti odierni potreste avere la sensazione che tutto sia urgente, il che può essere utile a concludere velocemente impegni e compiti ma al contempo essere impazienti e scatenare dei problemi. Sarete inoltre molto sensibili a ciò che diranno gli altri, qualsiasi commento vi sembrerà una critica.

Eppure queste reazioni, la permalosità, non hanno ragione di essere: il vostro segno riceve ottimi aspetti, siete benvoluti, e non dovreste sentirvi destabilizzati da commenti che in fondo sono banali e innocenti.

Oroscopo vergine amore

In coppia: atmosfera un po’ elettrica e la cosa migliore è evitare di parlare di argomenti spinosi.

Soli: non è giornata d’incontri, dovete sistemare dei problemi in altri settori della vostra vita che hanno la priorità.

Oroscopo 29 aprile 2021 Capricorno (22 dicembre-20 gennaio): andare incontro agli altri

Oroscopo capricorno umore

Le relazioni, oggi, non sono totalmente armoniose: potreste avere un approccio gentile e l’altro/a sarà troppo diretto o viceversa. La cosa migliore è andare incontro all’altro. Non tenete conto, per ora, delle incompatibilità, anche di vedute.

Marte in Cancro è in dissonanza con il vostro segno, per cui in caso di conflitto se non volete che la situazioni degeneri non stiamo dicendo che dovete incassare ma almeno cercate di avere un approccio più sensibile. I pianeti, inoltre, vi invitano a superare l’insicurezza, ad avere maggiore autostima.

Oroscopo capricorno amore

In coppia: la relazione con il partner è tranquilla e appaga entrambi. L’immaginazione stimola l’eros.

Soli: grande fascino e sapete bene chi conquistare. In ogni caso, date la possibilità all’altro/a di esprimersi.

