Oroscopo 30 aprile 2021 Toro (22 aprile-20 maggio): non tollerate limiti



Oroscopo Toro umore

La congiunzione Sole-Urano nel vostro segno potrebbe scatenare la voglia di spezzare la routine ma se non avete altra scelta che andare avanti come al solito, dovrete necessariamente canalizzare le energie in eccesso. Siete intolleranti ai limiti e alle restrizioni, probabilmente ribelli in particolare nei confronti di regole e imposizioni.

Tuttavia, anziché limitarvi a reagire a ciò che dicono gli altri, puntare i piedi – sarebbe un inutile spreco di energie – andrà meglio se seguirete il vostro bisogno di fare progressi.

Oroscopo toro amore

In coppia: grande passione e grande possessività! Il partner potrebbe sentirsi gratificato oppure privato della sua libertà…

Soli: la possibilità di conquistare c’è tutta. Non esitate a uscire o navigare online poiché il potere di seduzione è al top!

.

Oroscopo 30 aprile Vergine 2021 (24 agosto-23 settembre): chiudere un occhio

Oroscopo vergine umore

Con l’odierna congiunzione Sole-Urano in Toro, potrebbero esserci degli imprevisti e avrete la sensazione che le cose stiano andando in tilt. Non è così: cercate di tenere sotto controllo le emozioni, evitate di arrabbiarvi per piccole cose, chiudete un occhio! Tenete presente che, al contrario di altri segno, il fine settimana per voi sarà gioioso.

Arriveranno dei complimenti, potrebbero persino lusingarvi ma ciò vi scalderà il cuore perché arriveranno da persone di cui apprezzate la sincerità e a cui potete credere.

Oroscopo vergine amore

In coppia: no alla testardaggine poiché rischiate di complicare inutilmente la relazione.

Soli: se avete intenzione di scovare la perla rara, dovete agire, essere un po’ più audaci!

Oroscopo 30 aprile 2021 Capricorno (22 dicembre-20 gennaio): un mix d’amore e passione

Oroscopo capricorno umore

Potreste avere la sensazione che un collega o un collaboratore è in posizione di difesa nei vostri confronti oppure vi dirà che non è d’accordo con le vostre opinioni. Anziché sentirvi aggrediti e reagire prendendo il controllo della conversazione, e della situazione, ascoltate ciò che ha da dire. Adottare un approccio pacifico è la soluzione per mantenere armonia nel rapporto.

Più in generale, la congiunzione Sole-Urano in Toro indica la necessità di distaccarvi da situazioni in cui esercitate eccessivo controllo o da ciò che esaurisce le vostre riserve di energia.

Oroscopo capricorno amore

In coppia: siate autentici, voi stessi, esprimete liberamente le emozioni che provate. Aprite il cuore!

Soli: un incontro vi sembrerà elettrizzante: un mix di amore, passione e piacere. Non capita tutti i giorni di provare qualcosa del genere.

Per gli altri segni guardate qui:

ARIETE: nuove possibilità

GEMELLI: sotterrare l’ascia di guerra

CANCRO: cambiamenti per il vostro bene

LEONE: uscire dai soliti schemi

BILANCIA: prendere decisioni importanti

SCORPIONE: una persona vi spiazzerà

SAGITTARIO: il dovere vi chiama

ACQUARIO: staccare la spina

PESCI: l’affetto di un caro amico