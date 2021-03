Oroscopo 27marzo 2021 Toro (22 aprile-20 maggio): occhio ai malintesi



Oroscopo Toro umore

La Luna in Vergine è in dissonanza con Mercurio e Nettuno in Pesci e potrebbero esserci dei fraintendimenti. Ciò che intendete dire uscirà nel modo sbagliato e il risultato essere una gran confusione. “Chiarezza” è la parola chiave della giornata e vi eviterete l’imbarazzo, anche di chi avete di fronte.

A parte questo, è una bella giornata per contattare gli amici e prendere le distanze dalle responsabilità: se non lavorate, cercate di essere indulgenti con voi stessi. Oggi starete meglio fuori casa.

Oroscopo toro amore

In coppia: grande tenerezza, scambio di coccole, l’intesa è al top e rafforza la vostra relazione.

Soli: potreste essere indecisi su due persone e la tendenza sarà quella di riflettere troppo.

Oroscopo 27 marzo Vergine 2021 (24 agosto-23 settembre): evitate di illudervi

Oroscopo vergine umore

La Luna nel vostro segno è in dissonanza con la congiunzione Mercurio-Nettuno in Pesci e ciò può alterare la realtà riguardo alle relazioni personali o di lavoro. Piedi per terra, abbassate le aspettative, non fatevi illusioni rispetto a ciò che avete chiesto a una persona – o sperate di ottenere – poiché dietro le apparenze la realtà potrebbe essere ben diversa.

Potrebbe avervi promesso qualcosa ma in seguito scoprire che era solo una grande bugia. Non accordate troppo credito, dunque, a ciò che vi dirà.

Oroscopo vergine amore

In coppia: siete irritabili e se volete mantenere l’armonia, fate appello al senso dell’umorismo.

Soli: piedi per terra e occhio a chi cerca di manipolarvi, cerca solo di ottenere qualcosa.

Oroscopo 27 marzo 2021 Capricorno (22 dicembre-20 gennaio): placare la mente

Oroscopo capricorno umore

La dissonanza Luna-Marte potrebbe spingervi a riflettere troppo su qualcosa che dovrebbe essere relativamente semplice. Cercate di placare la mente e mollate la presa. Potreste aver voglia di distaccarvi, lasciarlo alle spalle e facendolo, potrebbero arrivare delle soluzioni.

Al contempo, cercate – in questo fine settimana – di non sobbarcarvi di obblighi. Il vostro è un segno che non elude le responsabilità ma spesso vi imponete situazioni che non hanno ragione di essere. Cercate dunque di distrarvi, anche semplicemente leggendo un libro, guardando un film o con una passeggiata.

Oroscopo capricorno amore

In coppia: siete meno sulla difensiva e ritrovate slancio. E fate bene, andrà a vantaggio della relazione.

Soli: più ottimisti, vi ponete meno domande e siete disposti a vivere il presente. Avanti così!

