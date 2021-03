Oroscopo Toro, Vergine, Capricorno, previsioni per tutti i segni del 28 marzo 2021: oroscopo 28 marzo per tutti i segni

Oroscopo 28 marzo 2021 Toro (22 aprile-20 maggio): un riconciliazione



Oroscopo Toro umore

La Luna Piena in Bilancia sosta nel vostro settore del quotidiano, del lavoro, della forma fisica. Potrebbe mettere in luce un’abitudine a cui da un po’ avevate intenzione di rinunciare. Se, ad esempio, si tratta di rinunciare a un determinato alimento e sostituirlo con qualcosa di più sano è un buon momento per dare il via.

Al contempo, evitate di covare rancore nei confronti di una persona: non è nel vostro interesse. Questo Plenilunio è all’insegna della riconciliazione, della comprensione, soprattutto nei rapporti di lavoro.

Oroscopo toro amore

In coppia: vorrete condividere alcune preoccupazioni con il partner. Fate pure ma non siate troppo pessimisti!

Soli: se oggi darete il via a una storia, sarà molto intensa e avrà un seguito importante.

Oroscopo 28 marzo Vergine 2021 (24 agosto-23 settembre): conversazioni ingannevoli

Oroscopo vergine umore

Il Plenilunio in Bilancia odierno si compie nel vostro settore del denaro: oggi e nei prossimi giorni sarà oggetto di riflessione e non è escluso che darete il via a una negoziazione. Ma, considerata la congiunzione Mercurio-Nettuno, in dissonanza con il vostro segno, le conversazioni potrebbero essere ingannevoli, farvi una promessa che non sarà mantenuta.

Se state vendendo qualcosa, potreste aver trovato un acquirente ma si rivelerà una perdita di tempo: tutto fumo e niente arrosto. Oggi, sfruttate le energie della Luna Piena per prendere cura di voi stessi e godere di un po’ di relax.

Oroscopo vergine amore

In coppia: Il desiderio è quello di trasformare qualcosa nella relazione e insieme al partner, ci riuscirete.

Soli: occhio alle illusioni, i transiti creano confusione. Una persona potrebbe giocare su più fronti.

Oroscopo 28 marzo 2021 Capricorno (22 dicembre-20 gennaio): l’unione fa la forza

Oroscopo capricorno umore

Con il Plenilunio in Bilancia, il vostro mantra dovrà essere “l’unione fa la forza” anche se com’è nella natura del vostro segno vorreste contare solo ed esclusivamente su voi stessi, fare tutto per conto vostro. Potreste anche riuscire, certo, ma la Luna Piena a voi dice che lavorando in team vi sentirete più forti.

Non dovete isolarvi, dunque, anche nel caso in cui aveste bisogno di condividere emozioni e preoccupazioni. E’ essenziale, inoltre, bilanciare la vostra attenzione tra i doveri, le responsabilità e la vita personale.

Oroscopo capricorno amore

In coppia: momenti di grande complicità, trascorrere del tempo con il partner oggi è la cosa che vi piace di più.

Soli: flirt e avventure non mancano ma per oggi non è previsto l’incontro con il grande amore. Arriverà…

