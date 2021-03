Oroscopo Toro, Vergine, Capricorno, previsioni per tutti i segni del 29 marzo 2021: oroscopo 29 marzo per tutti i segni

Oroscopo 29 marzo 2021 Toro (22 aprile-20 maggio): un nuovo incarico



Oroscopo Toro umore

E’ un lunedì in cui ancor più concentrati nel lavoro, siete dell’umore giusto per stare un passo avanti negli impegni. La Luna in Bilancia in buon aspetto con Giove annuncia che è la giornata ideale per progredire nella carriera, potrebbe arrivare un’opportunità positiva.

Ad esempio un nuovo incarico o nuovi compiti che vi permetteranno di evolvere nel lavoro. Cogliete questa possibilità per indirizzare il vostro percorso di vita in una direzione positiva. Tuttavia, considerata la congiunzione Mercurio-Nettuno in Pesci, occhio a messaggi contrastanti con amici e colleghi.

Oroscopo toro amore

In coppia: dite no ai rapporti di forza, cercate di introdurre armonia e, se possibile, anche maggiore passione.

Soli: voglia di conquistare con leggerezza e chissà, l’amore oggi potrebbe sorprendervi.

Oroscopo 29 marzo Vergine 2021 (24 agosto-23 settembre): tensioni nel lavoro

Oroscopo vergine umore

Da oggi e fino a giovedì, la congiunzione Mercuri-Nettuno è attiva. Evitate, dunque, di credere a tutto ciò che vi dicono, soprattutto se vi assicurano che è la verità. Più vi daranno spiegazioni e tanto più dovrete essere diffidenti poiché è probabile che vi nascondano qualcosa.

Altra chiave di lettura del transito: in un rapporto di lavoro potrebbe scatenarsi un po’ di tensione ed esserci una conversazione difficile. In questo caso, dite pure apertamente ciò che pensate, consentendo a chi vi avete di fronte di avere lo stesso atteggiamento.

Oroscopo vergine amore

In coppia: nella relazione circola un po’ di agitazione, attenzione a ciò che direte poiché potreste dare il via a malintesi.

Soli: evitate di comunicare via sms, potreste esprimervi in modo sbagliato, senza volerlo potreste essere creare fraintendimenti.

Oroscopo 29 marzo 2021 Capricorno (22 dicembre-20 gennaio): rimandare conversazioni importanti

Oroscopo capricorno umore

Con la congiunzione Mercurio-Nettuno acquatico, potreste mettere in discussione alcune convinzioni. Qualcosa che davate per scontato ora potrebbe sembrare traballante e persino inaffidabile. Potrebbe trattarsi di un accordo o un progetto pianificato, o una relazione che scatena dei dubbi.

Non muovetevi sull’onda dell’impulsività e, per tutta la settimana, osservate come vanno le cose. L’aspetto inoltre, può creare problemi di comunicazione e rendere difficile imporre il vostro punto di vista. Lavoro o vita personale, rimandate le conversazioni importanti.

Oroscopo capricorno amore

In coppia: avete mille piccole attenzioni per la dolce metà e oggi ne approfitterà largamente.

Soli: prima di partire in quarta e fare progetti, cercate di approfondire la conoscenza.

