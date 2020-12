Oroscopo Toro, vergine e Capricorno del 18 dicembre 2020: previsioni dell’oroscopo per i segni di terra

Oroscopo di venerdì 18 dicembre, cosa dicono gli astri per i segni di Terra, Toro, Vergine, Capricorno. In evidenza Toro (atmosfera elettrica) e Vergine (ansiosi e nervosi).

Oroscopo 18 dicembre 2020 Toro (22 aprile-20 maggio): inflessibili con chi vi circonda.



Oroscopo Toro umore

L’atmosfera non è di tutto riposo anzi, elettrica e avrete difficoltà a gestire la tensione interiore. Potreste mostrarvi inflessibili nei confronti di chi vi circonda oppure il boss voler imporre la sua volontà. E’ difficile da dire ma nel secondo caso, potreste avere la sensazione di essere privati della libertà di scelta.

L’oroscopo annuncia che potrebbero esserci, come detto, dei giochi di potere ma con l’approccio giusto e sfoderando un po’ di fascino potreste ottenere molto. Infine è buona giornata per risolvere problemi di denaro.

Oroscopo toro amore

In coppia: evitate di dire “no” a qualsiasi proposta del partner, cercate di trovare sintonia.

Soli: attraenti, simpatici, vi garantite splendidi incontri. E potreste dare il via a una bella storia.

Oroscopo 18 dicembre Vergine 2020 (24 agosto-23 settembre): ansiosi e nervosi per un imprevisto.

Oroscopo vergine umore

Giornata in cui siete ansiosi, nervosi, da prendere con le molle. Il motivo? Qualcosa scombussolerà l’organizzazione di questo venerdì. Potrebbe esserci un imprevisto che non collimerà con il vostro (eterno) desiderio che tutto sia organizzato in anticipo e nei minimi dettagli.

Ma non potrete fare diversamente che adattarvi e più presto lo fare e tanto più presto lascerete la situazione alle spalle e rimanere in pace. L’oroscopo annuncia inoltre che sarebbe il momento ideale per appianare un disaccordo ma siete troppo agitati per trovare le parole giuste.

Oroscopo vergine amore

In coppia: un’idea del partner vi lascia perplessi. Pur essendo positiva avrete difficoltà ad accettarla. Non ne fate un dramma!

Soli: cercate di riprendere i contatti con persone perse di vista. Potreste ritrovare un amore o un’amicizia.

Oroscopo 18 dicembre 2020 Capricorno (22 dicembre-20 gennaio): guadagnate consensi.

Oroscopo capricorno umore

La comunicazione è al centro della scena, le vostre idee originali e il senso dell’umorismo vi fanno guadagnare consensi e ovunque siete apprezzati. Se, dunque, avete in mente un progetto o intenzione di fare una richiesta, bussate alle porte e dite ciò di cui avete bisogno. Riceverete risposte positive.

L’oroscopo annuncia che la determinazione oggi è decuplicata! Ma non solo, nel settore finanze prenderete delle iniziative al momento giusto. Siete campioni nello scovare buoni affari, anche quando si tratterà di semplice shopping.

Oroscopo capricorno amore

In coppia: i pianeti rafforzano i reciproci sentimenti, aspirate a essere due anime in un nocciolo!

Soli: è la giornata giusta per incontrare gli amici così da favorire nuove conoscenze. C’è il risveglio amicizia e amore!

