Oroscopo Toro, Vergine e Capricorno di domani lunedì 21 dicembre 2020

Oroscopo Lunedi 21 dicembre 2020 Toro (22 aprile-20 maggio): pronti a vivere nuove esperienze.



Oroscopo Toro umore

Sole e Mercurio in Capricorno al vostro segno annunciano un ottimo periodo anche se quest’anno ci sono delle restrizioni che guastano un po’ il piacere delle feste. Ma voi troverete il modo per goder un cambio di ritmo, sarete pronti a vivere delle esperienze che escono dall’ordinario e il banale.

L’oroscopo annuncia che avrete voglia di apprendere, di espandere la vostra conoscenza. E’ un transito che stimola la vostra curiosità e se non alimenterete i vostri interessi potrebbe subentrare irrequietezza mentale.

Oroscopo 21 Dicembre Toro: amore

In coppia: il vostro amore è troppo esclusivo, possessivo e il partner potrebbe rimproverarvelo! Sembra che nonostante gli sforzi non riusciate a fare diversamente.

Soli: dov’è finita la vostra leggendaria determinazione negli affari di cuore? Un nulla oggi è sufficiente a demoralizzarvi.

Oroscopo 21 dicembre Lunedi Vergine 2020 (24 agosto-23 settembre): trasformare un sogno in realtà.

Oroscopo vergine umore

L’entrata di Sole e Mercurio in Capricorno sarà di vostro gradimento. Avrete la piacevole sensazione che gli altri vi notino, abbiano più attenzioni nei vostri confronti. Può essere sia anche per l’eccellente qualità del vostro lavoro ma in ogni caso toccherete con mano che il mondo circostante vi stimerà e vi apprezzerà.

Non è escluso che rimbocchiate le maniche per concretizzare un sogno a cui pensate da tempo. In generale, annuncia l’oroscopo proverete il desiderio di mostrare apertamente l’affetto alle persone a cui volete bene.

Oroscopo vergine amore

In coppia: capite al volo lo stato d’animo del partner, la fusione è totale e nella relazione circola una grande armonia.

Soli: poco motivati a incontrare l’amore quando invece col fascino che avete potreste fare una conquista in un batter di ciglia.

Oroscopo Lunedi 21 dicembre 2020 Capricorno (22 dicembre-20 gennaio): mantenere sicurezza e ottimismo.

Oroscopo capricorno umore

Buon compleanno, Capricorno! Il Sole e Mercurio entrano nel vostro segno e puntano i riflettori sulle relazioni con il mondo circostante oppure su un lavoro collegato alla comunicazione. Nelle prossime settimane esprimerete più facilmente le vostre idee, parlare di voi e dei vostri progetti. E gli altri vi ascolteranno con attenzione. Sia chiaro, annuncia l’oroscopo, sarete comunque inclini a fare scelte e decisioni in modo indipendente. Cercate di mantenere l’ottimismo e la sicurezza in voi stessi anche se la vostra situazione non si sistemerà immediatamente.

Oroscopo capricorno amore

In coppia: con il partner circolano un po’ di tensioni, qualche frustrazione che faticate a controllare e ve ne rendete conto.

Soli: sapete bene ciò che volete ma al contempo alcuni imprevisti ostacolano i vostri desideri. Non ve ne farete un cruccio.

