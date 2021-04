Oroscopo tutti i segni 27 aprile 2021, Oroscopo Cancro, Scorpione, Pesci: oroscopo 27 aprile per tutti i segni

Oroscopo 27 aprile 2021 Cancro (21 giugno-22 luglio): vincere le paure

Oroscopo Cancro 27 aprile: umore

Nel recente passato potreste essere stati alle prese con dei cambiamenti contrattuali o di turni nel rapporto di lavoro. Plutone in Capricorno inizia il moto retrogrado – per cinque mesi – e la situazione potrebbe cambiare e imboccare una nuova direzione.

E’ il momento di vincere le paure, evitare di aggrapparvi a schemi superati, esplorare nuovi territori e mollare i vecchi. Per avere una visione più chiara e oggettiva della situazione, cercate di esaminarla con il dovuto distacco.

Oroscopo Cancro 27 aprile 2021: come va l’amore?

In coppia: se c’è stato silenzio e delle incomprensioni oggi la musica cambierà e l’atmosfera sarà dolcissima.

Soli: avrete la possibilità di trasformare un’avventura o un flirt in una storia importante.

Oroscopo 27 aprile 2021 Scorpione (24 ottobre-22 novembre): pensare prima a voi

Oroscopo Scorpione 27 aprile: umore

Il Plenilunio nel vostro segno rappresenta un’opportunità per brillare, per cui mettetevi al centro della scena. Questa fase lunare riguarda la vostra persona, i vostri punti di forza, le qualità. Mostrare agli altri ciò che fate, ovvero un po’ di autopromozione, potrebbe farvi guadagnare nuove amicizie o, se avete un’attività, nuovi clienti.

Al contempo è un ottimo martedì per concedervi un po’ di coccole e cure amorevoli. Fate in modo di pensare dunque prima a voi stessi e solo dopo provvedere ai bisogni degli altri.

Oroscopo Scorpione 27 aprile: amore

In coppia: prenderete una decisione e il partner non sarà in grado di farvi cambiare idea.

Soli: c’è da dire che anche voi oggi siete molto tenaci e determinati: conquisterete!

Oroscopo 27 aprile 2021 Pesci (20 febbraio-20 marzo): un nuovo percorso

Oroscopo Pesci 27 aprile: umore

L’erba è sempre più verde in qualche altro posto e oggi avrete il desiderio di una fuga dal quotidiano. Il Plenilunio in Scorpione vi spinge a rompere la routine e andare in cerca di un po’ di avventura ma al contempo visto che forma delle dissonanze, rende difficile concedervi del tempo libero senza stress. In ogni caso, fate bene a dare una scossa per quanto piccola possa essere alle abitudini. In generale, i pianeti vi hanno messo davanti a un nuovo percorso: è il momento di metterlo a punto.

Oroscopo Pesci 27 aprile: amore

In coppia: potreste non essere d’accordo su alcuni punti riguardanti il quotidiano. Cercate di non farne un dramma.

Soli: potrebbero esserci degli incontri, delle conquiste ma non avranno un futuro. Il grande amore arriverà a tempo debito.

