Oroscopo tutti i segni del 27 aprile 2021, Oroscopo Ariete, Leone, Sagittario: oroscopo 27 aprile per tutti i segni

Oroscopo della settimana dal 30 gennaio al 5 febbraio per Toro, Vergine, Capricorno

Oroscopo del 27 aprile 2021 Ariete (21 marzo-21 aprile): sul punto di prendere una decisione

Oroscopo Ariete umore

La Luna Piena in Scorpione, indica che potreste essere sul punto, lavoro o vita privata, di prendere una decisione. Lo farete o non lo farete? Il vostro istinto potrebbe inviare un messaggio chiaro, ma il vostro attaccamento a qualcosa o qualcuno potrebbe bloccarvi.

Evitate di fare una mossa impulsiva, di affrettarvi a fare qualcosa per cui andrebbe meglio un approccio più lento e misurato. Vale la pena riflettere sulle cose in modo approfondito.

Oroscopo di Ariete 27 aprile amore

In coppia: potreste aver voglia di scoprire qualche segreto o i pensieri nascosti del partner. E’ un gioco delicato, potrebbe voler mantenere un po’ di mistero.

Soli: per oggi, annullate gli appuntamenti, non pensate agli incontri. Non avete lo stato d’animo giusto.

Oroscopo di domani 27 aprile 2021 Leone (23 luglio-23 agosto): occhio all’impazienza

Oroscopo martedì Leone umore

Molto motivati, lavoro o vita personale potreste tuttavia irritarvi facilmente, l’impazienza può portare a conversazioni troppo dirette e creare situazioni scomode oppure sentirvi sotto pressione. Plutone oggi inizia il moto retrogrado e potrebbero emergere alcuni problemi legati alla casa ma avrete belle energie per valutarli e risolverli.

Non è escluso che prenderete un’iniziativa e troverete l’abitazione giusta per voi oppure modificherete qualcosa nelle abitudini di vita, non ultimo prendendo un animale domestico.

Oroscopo martedì Leone amore

In coppia: malumore, un po’ di pessimismo, partite in quarta alla minima contrarietà. Circolano ovviamente delle tensioni.

Soli: non è giornata di incontri: per oggi guardate un bel film e aspettate che passi il temporale.

Oroscopo 27 aprile 2021 Sagittario (23 novembre-21 dicembre): mettere in moto un’idea

Oroscopo 27 aprile Sagittario: umore

Plutone inizia il moto retrogrado e il cambio di direzione vi spinge a rivedere le questioni finanziarie, l’atteggiamento nei confronti del denaro e i beni. Le paure o le preoccupazioni riguardo i soldi e la sicurezza potrebbero amplificarsi ma al contempo svilupperete una visione diversa e prenderete le decisioni giuste.

E’ importante, tuttavia non premere l’acceleratore su questioni che evolveranno a tempo debito. Oggi potreste essere ansiosi di mettere un moto un’idea ma potrebbe essere prematuro. Evitate di mettervi sotto pressione.

Oroscopo Sagittario 27 aprile: amore

In coppia: il dialogo è difficile, c’è poca comprensione e trasformate tutto in un problema.

Soli: pensieri poco positivi, indecisi, non sapete bene cosa volete. La motivazione negli affari di cuore oggi è assente.

Per gli altri segni guardate qui:

TORO: prima di parlare, riflettete

GEMELLI: abbandonare abitudini malsane

CANCRO: vincere le paure

VERGINE: seguire l’istinto

BILANCIA: concedervi un regalo

SCORPIONE: pensare prima a voi

CAPRICORNO: riemergono questioni irrisolte

ACQUARIO: rimandare una conversazione

PESCI: un nuovo percorso