Oroscopo tutti i segni di oggi 28 aprile 2021, Oroscopo Ariete, Leone, Sagittario: oroscopo 28 aprile tutti i segni

Oroscopo della settimana dal 30 gennaio al 5 febbraio per Toro, Vergine, Capricorno

Oroscopo del 28 aprile 2021 Ariete (21 marzo-21 aprile): le conseguenze delle azioni

Oroscopo Ariete umore

La Luna in Scorpione è in aspetto armonioso con Plutone: qualunque cosa oggi vogliate sarete molto determinati a ottenerla. Tuttavia siete spinti a esagerare, a eccedere: pensate alle conseguenze delle vostre azioni poiché potrebbero essere di più vasta portata di quanto pensiate e dunque accorgervi di aver commesso delle sciocchezze.

Per oggi, quando è possibile e ricordando quanto detto sopra, lanciarvi in un’attività divertente sarà gratificante. Al contempo, avrete un detector interiore che vi consentirà di capire se chi avete di fronte è sincero o meno.

Oroscopo di Ariete 28 aprile amore

In coppia: anche qui, potreste avere reazioni esagerate, potreste provare frustrazione ma cercate di ragionare.

Soli: negli affari di cuore siete poco motivati, rischiate oltretutto di complicare le situazioni, anche le più semplici.

Oroscopo di domani 28 aprile 2021 Leone (23 luglio-23 agosto): bisogno di comfort e sicurezza

Oroscopo mercoledì Leone umore

La Luna in Scorpione in buon aspetto con Plutone, rappresenta un invito a ripensare al vostro stile di vita e al benessere psicofisico e, visto che il bisogno di comfort e sicurezza è accentuato, nonché il desiderio di crescere e migliorare, cercate di concentrarvi su quelle aree in cui sapete di avere maggiori difficoltà.

Ciò potrebbe richiedere la massima sincerità con voi stessi e facendolo, inizierete a fare progressi. I livelli di energie mostreranno segni di reale miglioramento.

Oroscopo mercoledì Leone amore

In coppia: potreste essere un po’ troppo esigenti ma controllandovi riuscirete a passare una bella serata con il partner.

Soli: volete conquistare a tutti i costi e rischiate di esagerare. Per catturare un cuore non c’è bisogno di darvi troppo da fare.

Oroscopo 28 aprile 2021 Sagittario (23 novembre-21 dicembre): informazioni estremamente utili

Oroscopo 28 aprile Sagittario: umore

Nel pomeriggio la Luna entrerà nel vostro segno e vi spingerà a esplorare i vostri bisogni, le esigenze. E’ una buona idea ascoltare le emozioni ,a evitate che prendano il sopravvento. Un po’ di umorismo oppure una distrazione rilassante avrà il potere di allentare la tensione e la pressione mentale.

Sarete molto richiesti e dalla cerchia di amicizie o dalla creazione di nuovi contatti potrebbero nascere delle opportunità ma in generale avrete conversazioni interessanti, otterrete informazioni estremamente utili.

Oroscopo Sagittario 28 aprile: amore

In coppia: canalizzare le energie nell’eros è la cosa migliore. In caso contrario, sarete nervosi, rimuginerete.

Soli: molto idealisti, rischiate di lanciarvi in qualche folle sogno. Occhio a possibili delusioni.

Per gli altri segni guardate qui:

TORO: spinta positiva dagli amici

GEMELLI: vantaggi dalle conversazioni

CANCRO: evitate di essere insistenti

VERGINE: eccessivamente schietti

BILANCIA: superare un impasse

SCORPIONE: il punto sulle finanze

CAPRICORNO: evitate di assumere troppi impegni

ACQUARIO: meglio un approccio rilassato

PESCI: semplificate la giornata