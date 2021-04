Oroscopo tutti i segni previsioni 27 aprile 2021, Oroscopo Toro, Vergine, Capricorno: oroscopo 27 aprile per tutti i segni

Oroscopo 27 aprile 2021 Toro (22 aprile-20 maggio): prima di parlare, riflettete



Oroscopo Toro umore

Nel corso di una conversazione potreste dire molto di più di quanto vorreste, persino ferire i sentimenti dell’interlocutore e ciò creare un’atmosfera elettrica in una relazione di lavoro o personale, rompere l’equilibrio. Da parte vostra prima di parlare sarebbe saggio riflettere così da evitare imbarazzo e mantenere le cose su un piano equilibrato.

Se un problema è giunto a un punto critico e sembra destinato a esplodere, fate tutto il possibile per risolverlo poiché potrebbe essere il preludio di un cambiamento positivo.

Oroscopo toro amore

In coppia: voglia di esprimere i sentimenti ma soprattutto dimostrarli in modo tangibile!

Soli: la giornata potrebbe riservarvi un incontro sorprendente. Toccherete il cielo con un dito.

Oroscopo 27 aprile Vergine 2021 (24 agosto-23 settembre): seguire l’istinto

Oroscopo vergine umore

L’istinto è accentuato e andrete oltre le apparenze. Se vi suggerisce di stare alla larga da una persona oppure di entrare in contatto con un’altra, capirete il perché dell’intuizione e agirete di conseguenza. Gli aspetti astrali odierni indicano al contempo che sarete impazienti.

Occhio a come vi esprimete, in particolare con gli amici, siate chiari ma gentili sul messaggio che volete far passare. Non è escluso che sia il contrario: qualcuno potrebbe criticarvi e voi offendervi. Cercate di non prendere troppo a cuore le sue parole, dovute sicuramente alla foga del momento.

Oroscopo vergine amore

In coppia: col fascino che avete, al partner potete chiedere qualsiasi cosa: l’otterrete.

Soli: tendenza a flirtare a tutto campo ma d’altra parte visto che siete soli potete concedervi questo piacere…

Oroscopo 27 aprile 2021 Capricorno (22 dicembre-20 gennaio): riemergono questioni irrisolte

Oroscopo capricorno umore

Plutone nel vostro segno inizia il moto retrogrado: potrebbe far riemergere le questioni irrisolte, le paure o le “ossessioni” e sarete in grado di staccarvi. Se attualmente siete spinti ad avere un controllo eccessivo sulle situazioni ora vorrete alleggerire la pressione.

Prendete il vostro posto al sole e una buona volta per tutte, smettete di pensare che gli altri valgono più di voi. Cercate di vivere con più leggerezza. E’ un’ottima giornata per accantonare un po’ il lavoro, gli obbiettivi e concedervi di rilassarvi con gli amici.

Oroscopo capricorno amore

In coppia: il dialogo non è brillante, potrebbero esserci piccole difficoltà con il partner che potrete superare con un po’ di buona volontà.

Soli: deciderete di farvi avanti con la persona che vi attrae, penserete “o la va o la spacca”!

