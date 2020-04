Oroscopo Vergine 15 aprile 2020. Caterina Galloni: un imprevisto

Oroscopo del 15 aprile 2020 per i nati sotto il segno della Vergine (24 agosto-23 settembre): un imprevisto.

E’ possibile che un imprevisto scombussoli l’organizzazione della giornata e dato che il vostro segno è attaccato alle abitudini, vi rassicurano, potreste essere infastiditi.

Solo per qualche ora, poi vi adatterete poiché non ci sarà altra soluzione. Non è escluso che un dispositivo, un apparecchio faccia i capricci o addirittura non funzioni più. In questo caso vivrete la situazione come una sorta di catastrofe!

Amore: in coppia, siete silenziosi, anche un po’ distaccati. La complicità, oggi, non è in programma. Soli: considerato il livello d’intolleranza, per oggi sarebbe saggio stare per conto vostro e, soprattutto, evitare discussioni inutili.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com