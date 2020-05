Oroscopo Vergine 15 maggio 2020. Caterina Galloni: un rifiuto

Oroscopo del 15 maggio 2020 per i nati sotto il segno della Vergine (24 agosto-23 settembre): un rifiuto.

Un rifiuto potrebbe farvi arrabbiare. Non ve la prendete, per tornare alla carica aspettate la prossima settimana e chiedete in modo diverso.

Forse in quel momento siete stati aggressivi oppure poco convincenti ma nel giro di poco avrete la possibilità di ottenere ciò che desiderate.

Amore: soli, attrazione irresistibile. In coppia: occhio a creare un dramma per tradimenti inesistenti.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com