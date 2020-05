Oroscopo Vergine 17 maggio 2020. Caterina Galloni: un conflitto latente

Oroscopo del 17 maggio 2020 per i nati sotto il segno della Vergine (24 agosto-23 settembre): un conflitto latente.

Con Marte in Pesci non c’è una giornata in cui vi sentite sereni. C’è sempre qualcosa di cui preoccuparvi o un problema familiare da gestire.

E se c’è un conflitto latente vi esprimerete chiaramente. Una discussione consentirà a voi e all’altro/a di vuotare il sacco. Dopo starete meglio.

Amore: in coppia, piccole contrarietà, non fate drammi! Soli: in vista c’è una dolce dichiarazione d’amore.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com