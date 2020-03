Oroscopo Vergine 20 marzo 2020. Caterina Galloni: partire in quarta

Oroscopo del 20 marzo 2020 per i nati sotto il segno della Vergine (24 agosto-23 settembre): partire in quarta.

Il Sole in Ariete, sollecita la vostra collera: al contrario del Toro e del Cancro la esprimerete apertamente, soprattutto se qualcuno vi rifiuterà qualcosa e penserete di averne diritto o tenterà di mettervi a tacere! E fate bene, perché ne va della vostra salute, non dovete tenere tutto dentro!

Il vostro segno può essere discreto al massimo, non volete creare problemi con gli altri, ma quando vi arrabbiate non vi interessa minimamente di ciò che pensano. La collera vi travolge, avete difficoltà a gestirla e partite in quarta.

Sul piano pratico, ugualmente agirete in modo impulsivo e può rivelarsi ancor più positivo poiché potreste imboccare con entusiasmo una nuova direzione riguardo un progetto o un’attività.

Amore: in coppia, soffia il vento del rinnovamento, oggi il partner riuscirà a sorprendervi! Soli: tutti vi cercano, vi inviano messaggi, vi telefonano: è ovvio che riscuotete successo. E tra tante persone potrebbe nascondersi quella giusta.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com

L’oroscopo 2020 della VERGINE : scopri cosa ti riservano lavoro, denaro, salute…e naturalmente l’amore.

Oroscopo della Vergine, la parola chiave dell’anno, per il vostro segno è la “stabilità”. Giove, Saturno e Plutone in Capricorno vi aiutano a progredire, a ottenere ciò che desiderate e sarete più che mai intraprendenti e dinamici, pieni di belle energie!

Ma non solo, grazie a Urano in Toro – in buon aspetto con i tre pianeti di cui sopra – saprete come stanare le buone opportunità per garantirvi, appunto, la stabilità, quella sicurezza che per voi è sempre molto importante.

Dovrete strutturare la vita con maggiore creatività, spontaneità e gioia: ciò significa mollare qualsiasi paura e giudizio, significa anche dire “sì” più spesso al vostro bambino interiore.

Lavoro: in generale sarete efficienti al massimo. Se svolgete un lavoro autonomo, investirete tutte le energie in nuovi progetti e se siete dipendenti l’impegno sarà ripagato: vi farete notare – fatto per voi abbastanza insolito – e finalmente otterrete le giuste gratificazioni: una promozione, un passo avanti nella carriera, un posto di responsabilità.

Denaro: le questioni finanziarie non saranno un problema, affronterete le spese senza difficoltà e sarete anche in grado di risparmiare un po’ di denaro extra per il futuro. Troverete comunque il modo per migliorare le entrate!

Amore: anche qui è un anno importante: in coppia potreste finalmente dire un dolce “sì” o dare il benvenuto al desiderato bebè ma in generale ci sarà tenerezza, accordo e complicità.

E se dovessero nascere dei malintesi con il partner, niente spiegazioni via messaggio: chiarite guardandovi negli occhi! Soli, nel 2020 voltate pagina: ciao ciao solitudine, ad attendervi c’è una nuova e importante relazione.

Salute: da gennaio a dicembre, potrete contare su una forma olimpionica, sarete dinamicissimi, costantemente accompagnati da splendide energie, mentalmente vi sentirete in grado di fare tutto! Non ci saranno problemi, dunque, ma il consiglio è quello di non fare troppo, evitate ritmi serrati e ogni tanto concedetevi delle pause di relax. Non siete robot ma esseri umani.