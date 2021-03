Oroscopo Vergine 20 marzo 2021: oroscopo Vergine 20 marzo, amore, umore, soldi e salute

Oroscopo della settimana dal 30 gennaio al 5 febbraio per Toro, Vergine, Capricorno

Oroscopo 20 marzo Vergine 2021 (24 agosto-23 settembre): avvenimenti positivi

Oroscopo Vergine del 20 marzo: umore

Con l’entrata del Sole in Ariete, le finanze sono al centro della scena e potrebbero esserci, grazie a un accordo, degli avvenimenti positivi. Un accordo che richiederà parecchio lavoro e coordinamento da parte vostra ma sarà un progresso verso la giusta direzione. In ogni caso, Venere domani entrerà in Ariete e la congiunzione tra i due pianeti parla di rinascita: l’attività lavorativa riprenderà slancio o tonerete a guadagnare.

Al contempo, esaminerete con attenzione le vostre relazioni così da apportare dei miglioramenti consistenti e duraturi: soluzioni di ripiego ora non fanno per voi.

Oroscopo Vergine del 20 marzo: amore

In coppia: mettete da parte i problemi del quotidiano e se volete una serata romantica, privilegiate la dolcezza.

Soli: una nuova persona e il ricordo di un/a ex, occupano i vostri pensieri. Non saprete cosa fare, quale decisione prendere.

Per gli altri segni guardate qui:

ARIETE: Siete sotto i riflettori

TORO: Un periodo di riflessione

GEMELLI: Le amicizie al centro della scena

CANCRO: Accettare dei compromessi

LEONE: L’atmosfera è più leggera

BILANCIA: Bisogno di armonia

SCORPIONE: E’ il momento di agire

SAGITTARIO: Un cambio di ritmo

CAPRICORNO: Casa e famiglia in primo piano

ACQUARIO: Un colpo d’acceleratore ai progetti

PESCI: Desiderio di comfort e sicurezza