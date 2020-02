Oroscopo del 22 febbraio 2020 per i nati sotto il segno della Vergine (24 agosto-23 settembre): una scelta sbagliata.

Il vostro è un segno che privilegia la moderazione, salvo abbiate l’ascendente in Ariete, Leone o Sagittario ma anche in questo caso non è detto. Lavoro o vita privata chi vi circonda si affida al vostro buonsenso e alla capacità di analisi. Utilizzate queste qualità nel settore delle finanze, in cui potreste aver fatto una scelta sbagliata o siete sul punto di farne una. In questo caso, siate obbiettivi, non cercate delle buone ragioni per mentire a voi stessi e dirvi che avete fatto la cosa giusta. Riconoscete l’errore ed eventualmente tornate indietro. Amore: soli, forse aspettate che la persona che vi attrae vi dedichi più attenzioni. Se non arrivano è il momento di porvi qualche domanda. In coppia: forse al partner vorreste rimproverare qualcosa, è un chiodo fisso che non riuscite a togliere dalla mente. Perché non affrontate la questione?

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com

L’oroscopo 2020 della VERGINE : scopri cosa ti riservano lavoro, denaro, salute…e naturalmente l’amore.

Oroscopo della Vergine, la parola chiave dell’anno, per il vostro segno è la “stabilità”. Giove, Saturno e Plutone in Capricorno vi aiutano a progredire, a ottenere ciò che desiderate e sarete più che mai intraprendenti e dinamici, pieni di belle energie! Ma non solo, grazie a Urano in Toro – in buon aspetto con i tre pianeti di cui sopra – saprete come stanare le buone opportunità per garantirvi, appunto, la stabilità, quella sicurezza che per voi è sempre molto importante. Dovrete strutturare la vita con maggiore creatività, spontaneità e gioia: ciò significa mollare qualsiasi paura e giudizio, significa anche dire “sì” più spesso al vostro bambino interiore.

Oroscopo Vergine amore, lavoro, denaro e salute

Lavoro: in generale sarete efficienti al massimo. Se svolgete un lavoro autonomo, investirete tutte le energie in nuovi progetti e se siete dipendenti l’impegno sarà ripagato: vi farete notare – fatto per voi abbastanza insolito – e finalmente otterrete le giuste gratificazioni: una promozione, un passo avanti nella carriera, un posto di responsabilità.

Denaro: le questioni finanziarie non saranno un problema, affronterete le spese senza difficoltà e sarete anche in grado di risparmiare un po’ di denaro extra per il futuro. Troverete comunque il modo per migliorare le entrate!

Amore: anche qui è un anno importante: in coppia potreste finalmente dire un dolce “sì” o dare il benvenuto al desiderato bebè ma in generale ci sarà tenerezza, accordo e complicità. E se dovessero nascere dei malintesi con il partner, niente spiegazioni via messaggio: chiarite guardandovi negli occhi! Soli, nel 2020 voltate pagina: ciao ciao solitudine, ad attendervi c’è una nuova e importante relazione.

Salute: da gennaio a dicembre, potrete contare su una forma olimpionica, sarete dinamicissimi, costantemente accompagnati da splendide energie, mentalmente vi sentirete in grado di fare tutto! Non ci saranno problemi, dunque, ma il consiglio è quello di non fare troppo, evitate ritmi serrati e ogni tanto concedetevi delle pause di relax. Non siete robot ma esseri umani.