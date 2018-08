Oroscopo Vergine domani 23 agosto 2018. Caterina Galloni: voltare pagina e...

Oroscopo del 23 agosto 2018 per i nati sotto il segno della Vergine:

Buon compleanno, Vergine! Il Sole oggi entra nel vostro segno e annuncia un anno positivo, costruttivo e innovativo. Per alcuni non è escluso un cambiamento di casa o addirittura di città o nazione, per altri si tratterà semplicemente di un rinnovamento radicale look. Più in generale ora sentite di avere in mano il timone della vostra vita, volete migliorarla: volterete pagina e ne aprirete una completamente nuova. E nelle prossime settimane, potrebbe presentarsi un’opportunità di lavoro: fatevi trovare pronti perché andrà colta al volo!

La Vergine nel 2018.

Che anno, questo 2018! Avete il sostegno di Giove, Saturno, Urano e Plutone, il che vuol dire allargare il raggio d’azione in tutti i settori della vostra vita. Avrete trilioni di cose da fare, da iniziare e lascerete alle spalle situazioni che ormai hanno fatto il loro tempo. Nel lavoro sarete più efficienti che mai, qualsiasi obbiettivo sarà raggiunto con determinazione. Non è escluso un cambiamento, dunque, oppure un trasferimento o, ancora una trasformazione delle mansioni, una promozione. Denaro: ciao ciao difficoltà, manterrete in equilibrio il budget e attraverso un contratto di lavoro, guadagnerete di più. L’amore progredisce di pari passo, il rapporto di coppia evolve nella migliore delle direzioni. Soli, visto che siete più socievoli ed estroversi, la vita sociale sarà più intensa e avrete l’occasione di fare l’incontro della vita: una persona che vi corrisponde, con cui c’è perfetta sintonia. E in molti, nel 2018, vi sposerete, creerete una famiglia! Splendida la forma psicofisica, avrete la possibilità di sbarazzarvi di patologie croniche, ma evitate di chiedere troppo a voi stessi: le energie non sono inesauribili.