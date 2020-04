Oroscopo Vergine 3 aprile 2020. Caterina Galloni: dare coraggio

Oroscopo del 3 aprile 2020 per i nati sotto il segno della Vergine (24 agosto-23 settembre): dare coraggio.

Venere entra in Gemelli, fino al 7 agosto, e la cosa più importante almeno per ora, per voi sarà quella di resistere, andare avanti non solo per quanto vi riguarda ma anche per le persone care. Sarete chi darà coraggio, sostegno, consigli, totalmente devoti alle persone a cui volete bene.

E se lavorate nel settore sanitario, fatto frequente per il vostro segno, meritate ampiamente tutti gli applausi che ricevete, in questo difficile momento, per il vostro impegno.

Più in generale, nel corso del lungo transito, il pianeta rosa mette in primo piano anche gli affari, la carriera, la reputazione: di sicuro riscuoterete successo. Per quanto riguarda l’amore, soli o in coppia, sarà un periodo in cui potrete rendere più forte e armoniosa la relazione o iniziarne una importante.

