Oroscopo Vergine 31 maggio 2020. Caterina Galloni: reagire con veemenza

Oroscopo del 31 maggio 2020 per i nati sotto il segno della Vergine (24 agosto-23 settembre): reagire con veemenza.

In questo momento avete difficoltà ad andare d’accordo con chi vi circonda. Vi sentite ingiustamente aggrediti e non sapete come reagire.

Replicare con la stessa aggressività è inutile, anche se l’istinto vi dice di reagire con veemenza. Allora: dite ciò che pensate senza alterarvi.

Amore: in coppia, per mantenere la pace farete un compromesso. Soli: una persona vi scombussola. E la cosa vi piace.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com