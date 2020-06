Oroscopo Vergine 8 giugno 2020. Caterina Galloni: una perdita di tempo

Oroscopo del 8 giugno 2020 per i nati sotto il segno della Vergine (24 agosto-23 settembre): una perdita di tempo.

Non potete analizzare ciò che vi nascondono, per cui se vi state tormentando per una situazione che vi sembra misteriosa, mettete uno stop.

Cercare di capire l’atteggiamento di una persona, fare delle domande o delle ipotesi si rivelerà una perdita di tempo e scatenerà frustrazione.

Amore: in coppia, piccoli diverbi ma nulla che possa compromettere la relazione. Soli: incontro esplosivo!

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com