Oroscopo Vergine di domani 9 gennaio 2019. Caterina Galloni: nel lavoro brillate...

Oroscopo del 9 gennaio 2019 per i nati sotto il segno della Vergine (24 agosto-23 settembre): nel lavoro brillate…

In questo momento siete sicuri di voi, nel lavoro brillate grazie all’impegno e se avete un’attività in proprio non lesinate sforzi. Marte in Ariete, infatti, è nel vostro settore delle finanze e segnala maggiori entrate. Se, invece, siete dipendenti, il boss vi sarà grato, riconoscerà il vostro impegno e vi farà bei complimenti.

La Vergine nel 2019

Il 2019 è un anno a dir poco sorprendente: sicuri di voi, pronti a dirigere la vostra vita come meglio credete e tanto peggio per chi non vorrà seguirvi! Saturno e Plutone in Capricorno vi regalano determinazione, efficienza, risolutezza e Urano in Toro – da marzo – coraggio da vendere. Giove in Capricorno, da dicembre, provvederà a offririvi tutta la fortuna di cui avete bisogno… E’ un 2019 in cui possiamo dire tranquillamente che la Vergine non avrà paura di niente! Avrete nuovi desideri, vi impegnerete per vincere nuove scommesse con audacia e volontà d’acciaio. E’ l’anno della conquista e della riuscita ma occhio a gennaio, giugno e settembre: data la dissonanza di Giove-Nettuno, dovrete porvi le domande giuste e inseguire obbiettivi realistici. In generale, è un anno in cui ne avrete abbastanza di situazioni stagnanti, ripetitive, immobili e vorrete cambiare, mostrare al mondo di che stoffa siete fatti. In due parole, nel 2019 vi affermate!

Lavoro: Se avete voglia di aprire un’attività per conto vostro, chiudere con le abitudini o imboccare una strada diversa, questo è l’anno ideale. Saprete cogliere tutte le opportunità che sicuramente arriveranno. Per chi è in cerca di un impiego ci saranno delle occasioni serie e concrete.

Denaro: Nel 2019 (ri)scoprirete il sex appeal della carta di credito e lo shopping sfrenato sarà il nuovo hobby della Vergine, solitamente parsimoniosa. Spendere meno di quanto pensiate di meritare sarà una mission impossible ma se non volete mettere a rischio il budget dovrete andarci piano. Prudenza, rigore, saggezza. Il momento migliore per rimettervi in carreggiata è tra agosto e metà novembre.

Amore: L’anno potrebbe aprirsi con qualche problema rispetto alla comunicazione con il partner, alcuni Vergine potrebbero essere delusi da una relazione. E’ un’atmosfera che durerà per breve tempo, a marzo ritroverete l’intesa e in coppia, farete progetti per il futuro: l’acquisto di una casa, un trasferimento, sposarvi o convivere, avere un bambino. Aggiungiamo che se siete in crisi, marzo è il mese in cui potreste decidere di chiudere definitivamente. Soli: E’ un anno importante, potreste incontrare l’amore del destino o rafforzare un legame nato di recente. Dicembre, in particolare, è un mese in cui potrete lanciarvi in una splendida storia senza temere di prendere cantonate: avete le carte in regola per catturare il cuore giusto!

Salute: E’ un 2019 eccellente, la forma psicofisica sarà sempre al top anche nei momenti in cui il lavoro chiederà un intenso impegno. L’unico problema potrebbero essere gli sbalzi d’umore e il consiglio è quello di praticare qualche attività rilassante.