Oroscopo Vergine del 1 dicembre 2017

Oroscopo del 1 dicembre 2017 per i nati sotto il segno della Vergine:

un amore del passato…

Venere entra in Sagittario e, per il vostro segno, ha una valenza familiare: per le prossime festività, potreste ospitare un parente e ne sarete molto contenti o, ancora, festeggerete un lieto evento sempre legato alla famiglia. Non è escluso, tuttavia, che ritroviate, per caso o meno, una persona amata nel passato… Infine, per chi è in coppia: occhio a scatenare incomprensioni col partner ma, eventualmente, chiarite subito.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]