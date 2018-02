Oroscopo Vergine del 1 febbraio 2018

Oroscopo del 1 febbraio 2018 per i nati sotto il segno della Vergine:

tentati di…

Potreste essere tentati di fare più di quanto, realmente, siete in grado di gestire. Probabilmente per impressionare favorevolmente una persona ma i pianeti vi consigliano di frenare… Se non riusciste a gestire la situazione, potreste inevitabilmente deludere la persona in questione. Proponete di meno e fate di più: lancerete un messaggio positivo. Terza decade: è un momento speciale, nel corso dei prossimi mesi toccherete con mano che avete fatto notevoli progressi.

