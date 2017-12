Oroscopo Vergine del 1 gennaio 2018

Oroscopo del 1 gennaio 2018 per i nati sotto il segno della Vergine:

i desideri, le speranze…

Buon Anno, Vergine! I pianeti accentuano le emozioni per quanto riguarda una storia d’amore, i desideri, le speranze… Potrebbe risvegliarsi l’interesse nei confronti di una persona o per un progetto! E’ una giornata ottima anche per socializzare, stringere nuove amicizie ma in generale quest’anno vi aiuterà a realizzare ciò che avete a cuore, nasceranno nuovi amori, passioni, per alcuni ci sarà la gioia di una nascita. L’importante è che non abbiate fretta: in presenza di rallentamenti, pensate che non sono casuali per cui evitate di calcare la mano…

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]