Oroscopo Vergine del 1 maggio 2018

Oroscopo del 1 maggio 2018 per i nati sotto il segno della Vergine:

vorreste un po’ di pace ma…

La Luna vi stimola mentalmente e non siete in grado di rilassarvi né concentrarvi e voi, invece, vorreste un po’ di pace… Non solo, potreste avere la sensazione che gli altri, nei vostri confronti, siano distanti ma ciò può essere dovuto al vostro stato d’ansia e non corrispondere a una reale freddezza. Non prendete tutto sul piano personale: anche chi vi circonda ha i suoi problemi da risolvere.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]