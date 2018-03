Oroscopo Vergine del 10 marzo 2018

Oroscopo del 10 marzo 2018 per i nati sotto il segno della Vergine:

davanti a voi…

Il bel passaggio Sole-Giove vi piacerà: se avete un’attività in proprio gli affari lieviteranno oppure un corso di formazione vi garantirà un lavoro. Più in generale, tutti siete usciti da un periodo difficile e ora davanti a voi ci sono anni tranquilli. Ma non solo: Plutone in Capricorno potrebbe far arrivare un notevole successo nel lavoro o… un amore travolgente!

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]