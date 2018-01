Oroscopo Vergine del 11 gennaio 2018

Oroscopo del 11 gennaio 2018 per i nati sotto il segno della Vergine:

promesse mantenute…

Mercurio entra in Capricorno e per il vostro segno è un ottimo transito: qualsiasi conversazione, contatto, trattativa o spostamento saranno costruttivi e sarà rispettata la parola data. Con Saturno, sempre in Capricorno, è vero che circola solo serietà, e poca leggerezza, ma potete riporre fiducia nei vostri interlocutori sicuri che manterranno le promesse!

