Oroscopo Vergine del 11 giugno 2018

Oroscopo del 11 giugno 2018 per i nati sotto il segno della Vergine:

approfittare al volo di…

Il transito di Mercurio in Cancro, fino al 29 giugno, per voi è positivo: se volete proporre un’idea, sollecitare un incontro, non esitate! Tutto ciò che riguarda gli scambi andrà nel verso giusto ma visto che l’aspetto è rapido, dovrete approfittarne al volo. Se pensate a qualcosa, dunque, cercate di concretizzarla velocemente!

