Oroscopo Vergine del 11 maggio 2018

Oroscopo del 11 maggio 2018 per i nati sotto il segno della Vergine:

qualcosa in sospeso che…

Se di recente avete lasciato qualcosa in sospeso oggi è probabile dobbiate portarla a termine con una certa urgenza. Evitate che l’ansia, il timore di non farcela, prendano il sopravvento: agitarvi non servirà a niente! Seconda decade: non sapete bene come comportarvi con una persona che sembra abbia oltrepassato il limite o che mina la vostra autostima.

