Oroscopo Vergine del 11 marzo 2018

Oroscopo del 11 marzo 2018 per i nati sotto il segno della Vergine:

Mercurio occupa il vostro settore dei guadagni, delle entrate di denaro ma, visto che è in dissonanza con Saturno, possibile che l’arrivo di una sommetta si faccia attendere… Ne avreste bisogno ma, ad esempio, non entrerà a tempo debito. Tuttavia, Saturno per voi al momento è positivo e, dunque, siete dotati di una pazienza che non sempre avete.

