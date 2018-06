Oroscopo Vergine del 12 giugno 2018

Oroscopo del 12 giugno 2018 per i nati sotto il segno della Vergine:

evitate di fare paragoni con gli altri…

Venere in Leone, fino al 9 luglio, punta i riflettori su ciò che non vi piace di voi stessi e potreste provare – senza un reale motivo – meno autostima. Evitate di fare paragoni con gli altri, poiché è proprio questo che spinge a guardarvi in modo sbagliato, ad attribuirvi difetti che non avete. Pensate invece che avete splendidi aspetti astrali, propizi alla riuscita!

