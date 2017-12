Oroscopo Vergine del 13 dicembre 2017

Una cozzaglia di... Parola di opinionista web dei demofobi uniti

Una cozzaglia ideologica, tumore per l'Italia...e non sai se ad apporre il suo commento ad un articolo di Blitz sui guai della sinistra sia stato Crozza in persona o un suo imitatore. Una cozzaglia al posto di un'accozzaglia non può che essere un gioco, un'iperbole, l'inventarsi un'ignoranza grottesca che non può essere. Inventarsela e accoppiarla con una, diciamo così, opinione politica per sorridere insieme di quel che viaggia sul web, nei social spacciandosi per nuova cittadinanza.