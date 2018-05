Oroscopo Vergine del 13 maggio 2018

Oroscopo del 13 maggio 2018 per i nati sotto il segno della Vergine:

totale fiducia…

Mercurio in Toro è un passaggio per voi molto positivo: chi vi circonda vi darà ragione ogni qualvolta affermerete un’opinione, una posizione e toccherete con mano la totale fiducia nei vostri confronti. Che si tratti di colleghi o persone care, terranno in considerazione ciò che dite. Forse non lo esprimeranno apertamente ma ci saranno alcuni segnali rivelatori sul fatto che li spingiate a riflettere.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com