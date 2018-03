Oroscopo Vergine del 13 marzo 2018

Oroscopo del 13 marzo 2018 per i nati sotto il segno della Vergine:

paura di…

Dovrete organizzare qualcosa ma non per voi, forse per un’altra persona e il fatto vi stresserà. Potrebbe trattarsi di un evento, una riunione, una cena, qualcosa per voi insolita e, per questo, avrete paura di non fare al meglio. Più sicurezza in voi stessi: è certo che non commetterete errori e anche se sarete insoddisfatti perché tutto non sarà perfetto come vorreste, in realtà andrà più che bene!

